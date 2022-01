Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park thực tế trước các 'ông lớn' châu Á

Và đối với tuyển Việt Nam, có lẽ mục tiêu lớn nhất trong 2 trận đấu tới tại vòng loại World Cup 2022 đang được dồn vào cho cuộc đối đầu gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết nguyên đán) hơn là toàn lực trong chuyến làm khách ở Australia tới.

Các tuyển thủ Việt Nam tỏ rõ quyết tâm thắng Trung Quốc trong những ngày qua từ cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải, chân sút số 1 Công Phượng cho đến tân thủ quân Đỗ Hùng Dũng.

Tất nhiên nói như thế chẳng có nghĩa tuyển Việt Nam hay thầy Park xem nhẹ chuyến đi tới Australia, trái lại đây sẽ là trận đấu bản lề để mở ra chiến thắng cho cuộc gặp gỡ Trung Quốc – đối thủ vốn dễ chơi hơn nhiều, sau đó ít ngày.

HLV Park Hang Seo đã chốt được mục tiêu một cách thực tế hơn rất nhiều để có thể hy vọng rằng chặng đường tới sẽ là một tuyển Việt Nam mới, biến hoá, khó lường hơn so với trước đây.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ