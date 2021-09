Tuyển Việt Nam: Khi Đặng Văn Lâm không còn là số 1...

Về chuyên môn Tấn Trường cũng không hay hơn so với Lâm “tây” là chắc chắn khi mỗi người có điểm mạnh, yếu khác nhau nhưng lý do để các trận đấu tới HLV Park Hang Seo chọn lại đàn anh đang khoác áo Hà Nội FC vì điều nói ở trên.

Ngoài ra, việc phải phục vụ CLB cho tới sát ngày tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu sẽ mất thời gian di chuyển... thực sự khó cho Văn Lâm trong cuộc cạnh tranh vị trí cùng đàn anh Tấn Trường tới đây.

Đương nhiên HLV Park Hang Seo sẽ tính khác nếu như Văn Lâm được ra sân thường xuyên ở CLB trong thời gian tới, khi môi trường thi đấu tại J-League rõ ràng ảnh hưởng lớn đến khả năng chuyên môn, phong độ với các thủ môn.

Nhưng xem ra chẳng dễ, vì tính đến thời điểm chuyển tới Nhật Bản thủ thành của tuyển Việt Nam mới chỉ ra sân đúng 2 trận khá nhàn nhã thì thực sự khó nếu đua vị trí với Tấn Trường tại tuyển Việt Nam.

Your browser does not support the video tag.

Mai Anh