Tuyển Việt Nam: Khi âu lo nằm ở chính điểm tựa của thầy Park

Quá nhiều bàn thua xuất phát từ các tình huống bóng tầm cao theo kiểu “câu bổng vào giữa” rồi các trung vệ chọn điểm rơi sai, hoặc tự phạm lỗi… rõ ràng đang là điểm yếu chí mạng của tuyển Việt Nam.

Điểm yếu này không chỉ xuất phát trước các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, mà kể cả khi gặp những đội bóng trong khu vực, như gần nhất trước Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng đã xảy ra.

Cơn đau đầu nói trên chỉ hết nếu Đình Trọng quay trở lại, nhưng không dễ khi mà trung vệ Hà Nội FC có vẻ như chưa tìm được chính mình sau chấn thương nên HLV Park Hang Seo thực sự âu lo ở AFF Cup 2020 tới đây.

Xuân Mơ