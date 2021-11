Tuyển Việt Nam: Hùng Dũng tái xuất, ai sẽ mất chỗ?

Nhưng điều này cũng không khiến các cầu thủ còn lại, đặc biệt nơi hàng tiền vệ dễ thở, bởi Hùng Dũng kể cả được sử dụng ở mức độ vừa phải thì sự trở lại cũng khiến bất kỳ cầu thủ nào chơi ở khu vực giữa sân... mất suất đá chính, hay cơ hội từ ghế dự bị thêm căng thẳng.

Dù vậy, việc Dũng “chíp” quay trở lại là đáng mừng, ít nhất với tiền vệ của đội bóng Thủ đô khi tưởng chừng mất thêm một thời gian nữa sau chấn thương rất nặng ở V-League hồi đầu năm 2021.

Còn chuyện cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam thì để HLV Park Hang Seo và các cầu thủ tính, nỗ lực. Biết đâu sau nhiều tháng xa sân cỏ, có khi chính Hùng Dũng mới là người nỗ lực để cạnh tranh vị trí, thay vì Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Trường... như thuyền trưởng người Hàn Quốc tính.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ