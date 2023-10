Tuyển Việt Nam đối đầu Hàn Quốc: Kỳ tích 20 năm trước có tái hiện?

Ở cuộc so tài gần đây nhất tại bán kết bóng đá nam Asiad 18 năm 2018, Olympic Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 (Ảnh: Chosun).

Kể từ năm 2004 tới nay, tuyển Việt Nam mới có dịp so tài lại với Hàn Quốc trong khuôn khổ một trận giao hữu quốc tế. So với gần 20 năm trước, đội hình của đội bóng "xứ sở Kim chi" lúc này còn được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều với những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Son Heung Min, Lee Kang In, Hwang In Beom, Kim Min Jae...

Phát biểu trước thềm trận giao hữu diễn ra vào tối nay (18h ngày 17/10), tiền đạo Lee Jae Sung thận trọng tuyên bố: "Khi đối mặt với một đối thủ yếu, không phải lúc nào chúng tôi cũng thi đấu tốt.