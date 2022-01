Tuyển Việt Nam đấu Australia: Ai thay Hoàng Đức?

Sở dĩ cần tin Minh Vương khi đây là người thích hợp nhất cho phương án sử dụng 4 tiền vệ trong trận đấu tới với sự đảm bảo cân bằng cả trong phòng ngự lẫn tấn công bên cạnh Hùng Dũng, Quang Hải và có thể Công Phượng.

Không những vậy, những gì từng cho thấy trong ít phút được sử dụng trong cuộc đối đầu với UAE tại vòng sơ loại thứ 2 đủ để Minh Vương xứng đáng có tên ở đội hình xuất phát trận tới gặp Australia.

Trong một trận đấu việc thử nghiệm, cũng như giữ chân các trụ cột cho cuộc đối đầu với Trung Quốc ít ngày sau đó xem ra HLV Park Hang Seo phải tính đến việc sử dụng tối đa các phương án thay người trong khả năng hơn là mạo hiểm như trước đây như với Đình Trọng, Văn Hậu.

Xuân Mơ