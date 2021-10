Tuyển Việt Nam: Đáng lo, khi thầy Park tham công tiếc việc...

Như đã nói, việc đội nhà rơi vào bảng đấu khá nhẹ nhàng với những đối thủ là U23 Myanmar, U23 Hong Kong (Trung Quốc), HLV Park Hang Seo vẫn có thể đặt niềm tin vào “phó tướng” Kim Han Yoon, đồng thời chỉ đạo nắm bắt từ xa thay vì trực tiếp cầm quân như đang thấy.

HLV Park Hang Seo vẫn chứng tỏ sự chuyên nghiệp, tôn trọng hợp đồng, trách nhiệm với công việc... nhưng rõ ràng mỗi thời điểm mỗi khác để cần linh hoạt hơn thay vì ôm đồm, vất vả ngược xuôi như thế.

Hoàn thành mục tiêu đương nhiên đáng mừng, nhưng ngược lại nếu tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup hay thể hiện bộ mặt không mấy sáng sủa tại vòng loại World Cup 2022 tới đây ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Đương nhiên khó mà trách HLV Park Hang Seo, khi mà ông thầy người Hàn Quốc phải ôm quá nhiều việc với cả 2 đội tuyển trong bối cảnh thời gian sát nhau như thế.

