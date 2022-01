Tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ trước Australia

Hàng phòng ngự mới cũng là điều hay. Còn trên hàng tiền đạo nhân tố mới có thể được ông Park cho ra sân để kiểm tra. Những cầu thủ như Tuấn Hải nếu thích ứng tốt sẽ là quân bài dùng cho trận Trung Quốc.

Tôi không cho rằng tuyển Việt Nam chơi giữ sức cho trận đấu trên sân nhà ngày mùng 1 Tết, bởi những cầu thủ cần nghỉ ngơi đang ở Việt Nam như Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Văn Toàn...", ông Phan Anh Tú nói.

"Mục tiêu giành 1 điểm của HLV Park Hang Seo chỉ là 40-60, khó đấy. Nhưng bóng đá phải có hy vọng và bất ngờ. Tôi tin vào hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam chơi tốt và Australia cũng không dễ thể hiện được lối chơi như trận lượt đi", chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán.

Huy Phong