Tuyển Việt Nam chốt danh sách dự AFF Cup: Thầy Park chắc ăn

Cụ thể hơn với các vị trí thủ môn, việc có tới 5 người gác đền trong đợt tập trung vừa qua tại Vũng Tàu buộc thuyền trưởng tuyển Việt Nam phải rút gọn. Cái tên duy nhất ở nhà là thủ thành được triệu tập vào giờ chót Phạm Văn Cường.

HLV Park Hang Seo mang 4 thủ môn sang Singapore

Một bất ngờ nho nhỏ với quyết định này của HLV Park Hang Seo khi vẫn điền tên Quan Văn Chuẩn dù thủ thành này còn quá trẻ, ít kinh nghiệm thay vì đặt niềm tin vào học trò cũ từng được gọi lên trước đây thuộc biên chế CLB TP.HCM.



Những cái tên phải ở nhà tiếp tục rơi vào nhóm các tân binh U23 Việt Nam được bổ sung như tiền đạo Hồ Thanh Minh, Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh và ngoại lệ Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cũng không quá ngạc nhiên như dự đoán từ giới chuyên môn.



... vì thầy Park cần chắc ăn



So với những lần rút gọn danh sách tham dự một giải đấu nào đó của tuyển Việt Nam trước đây, lần này HLV Park Hang Seo rõ ràng ít đau đầu hơn rất nhiều khi độ chênh giữa những người được chọn với bị loại là vô cùng rõ rệt.



Điều này rất dễ nhận ra, điển hình như các vị trí thủ môn hoàn toàn không có biến số vào phút chót. Vì vậy thật khó để HLV Park Hang Seo gạch tên Tấn Trường, Văn Hoàng hoặc Nguyên Mạnh vì lý do đơn thuần về chuyên môn, thời gian tập trung... so với những người còn lại.