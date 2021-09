Tuyển Việt Nam bảo vệ danh hiệu AFF Cup: Thầy Park phải tính kỹ

Hanh thông thì khác, nhưng nếu không may và thêm một vài ca chấn thương nữa trong các trận đấu ở tháng 10 hay 11 tới tại vòng loại World Cup có thể khiến tuyển Việt Nam đối mặt với cả núi khó khăn tại AFF Cup diễn ra vào đầu tháng 12.

Vấn đề ở chỗ bản thân HLV Park Hang Seo lại không muốn “buông” vòng loại thứ 3 World Cup, do đó gần như tuyển Việt Nam vẫn phải chơi hết sức ở các trận đấu tới đây.

Vậy mới nói, muốn thành công đặc biệt tại AFF Cup 2020 buộc HLV Park Hang Seo phải tính rất kỹ cả điểm rơi đến sức khoẻ các học trò, trừ khi mục tiêu ở giải đấu khu vực không phải là chức vô địch.

Your browser does not support the video tag.

Mai Anh