Tuyển Việt Nam: Ai thay Bùi Tiến Dũng và âu lo của thầy Park

Vậy nên lúc này rất cần Đình Trọng trở lại để HLV Park Hang Seo có thể yên tâm với hàng thủ, bởi rõ ràng những cái tên khác cho vị trí trung vệ chưa thể tạo ra sự tin tưởng quá lớn.

Đối với Thành Chung, việc trung vệ này ít được ra sân ở tuyển Việt Nam rõ ràng câu chuyện hoà nhập thế nào là một vấn đề lớn. Trong khi đó Văn Thiết dù được kỳ vọng, nhưng cũng khó vì thiếu quá nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Ai thay Bùi Tiến Dũng, và sửa chữa thế nào cho hàng tiền vệ nếu những thử nghiệm trước đây với Duy Mạnh ưng ý là bài toán dành cho HLV Park Hang Seo trước khi bước vào cuộc đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 2/9 tới.

Mai Anh