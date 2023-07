Tuyên tử hình tài xế taxi vận chuyển gần 3kg ma túy

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Lên đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam tạm giam để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan công an, La khai nhận, trước đó, ngày 17/2 cũng vận chuyển ma túy thuê cho Lên để nhận 3 triệu đồng.

Nhận “hàng”, La chạy quay về Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc nhưng khi vừa đến nút giao Trường Chinh-Lê Đại Hành (Đà Nẵng) thì bị công an bắt quả tang cùng hơn 2,9kg ma túy loại Ketamine.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện các quy định điều tra đối với Nguyễn Đức Lên. Tuy nhiên, do không đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ khẳng định Lên là người thuê La vận chuyển ma túy nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng không xem xét trách nhiệm hình sự của Lên.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên Lê Văn La mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

CHÂU THƯ