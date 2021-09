Tuyên tử hình đối tượng bắn cán bộ Công an

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 6-2-2021, quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn, tổ công tác của Công an H.Mường Lát gồm 5 người, do đồng chí Phạm Văn Vương (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện) làm Tổ trưởng, đã phát hiện Sùng A Chía và Sùng A Tông đứng trên đường. Nghi vấn chúng có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy, tổ công tác dừng xe, yêu cầu các đối tượng chấp hành làm việc và kiểm tra theo đúng quy định.