Tuyển thủ golf Việt Nam 'giật' HIO ở giải VĐQG 2022

Lê Chúc An trở thành golfer đầu tiên ghi điểm hole in one tại giải vô địch golf Quốc gia 2022.

Trong ngày thi đấu thứ hai tại giải vô địch golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast, nữ golfer Lê Chúc An làm được điều đặc biệt trên khi ghi HIO ở hố 17. Cú HIO này chắc chắn tạo động lực, giúp Lê Chúc An hoàn thành tốt những vòng đấu còn lại tại giải. Chúc An xuất sắc ghi điểm HIO Với HIO đầu tiên trong sự nghiệp, golfer sinh năm 2008 bổ sung vào bộ sưu tập thành tích ấn tượng, với gần 30 chiếc cúp ở nhiều giải đấu. Đặc biệt, golfer này mới vượt qua vòng tuyển chọn, điền tên vào danh sách tuyển golf Quốc gia tham dự SEA Games trên sân nhà vào tháng 5 tới. Golfer 14 tuổi sẽ còn tiến xa Ở vòng 2, ngoài HIO của Chúc An, các golfer nữ thi đấu thi đấu khá khởi sắc. Phạm Thị Yến Vi (Am), golfer sinh năm 2005 đánh bogey-free sau 9 hố đầu với 3 điểm birdie để tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên, Yến Vi không thể duy trì phong độ đó ở 9 hố cuối với 5 bogey, qua đó trở về hạng 3 với tổng +2 gậy. Vị trí dẫn đầu của bảng nữ vẫn thuộc về 2 cái tên quen thuộc Đoàn Xuân Khuê Minh (Am) và Nguyễn Thảo My. Cả 2 cùng hoàn thành vòng 2 với thành tích xuất sắc 69 gậy. Anh Minh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định Ở bảng nam, ĐKVĐ Lexus Challenge 2022 Nguyễn Anh Minh tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ổn định. Sau khi hoàn thành vòng 1 với điểm even par, golfer trẻ của Hà Nội ghi -2 ở vòng này, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 gậy cách biệt. Quảng cáo 2 golfer duy nhất còn lại trong vòng 2 có thành tích âm gậy là Trần Văn Hoàng và Đỗ Quang Khánh (Am). Kết quả -1 giúp 2 golfer này lần lượt leo lên giữ vị trí thứ 2 và 3 trên BXH. Trương Chí Quân sớm chia tay giải đấu Điểm cắt loại của Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast là +12 đối với bảng nam và +29 gậy đối với bảng nữ, qua đó chỉ còn golfer 42 golfer nam (17 nghiệp dư) và 9 golfer nữ (5 nghiệp dư) giành quyền vào vòng 3. Gương mặt nổi bất nhất không qua cắt tại giải là Trương Chí Quân với tổng điểm +14 gậy sau 2 vòng đấu. Chí Quân từng 4 lần vô địch Quốc gia và anh đặt mục tiêu vô địch ở giải lần này, nhưng tâm lý thi đấu không ổn định khiến golfer sinh năm 1998 hoàn toàn mất kiểm soát. Diệp Chi