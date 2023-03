Tuyển sinh ngành công an: Chỉ tiêu vào trung cấp tăng gấp 3 lần

Theo Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh công an nhân năm 2023 của Bộ Công an, 5 trường đại học, cao đẳng gồm Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Cao đẳng An ninh nhân dân 1, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 sẽ thực hiện tuyển sinh trình độ trung cấp chính quy năm 2023.