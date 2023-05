Tuyển sinh lớp 10: Chiến lược ôn thi đạt điểm tối đa môn tiếng Anh

Xem thêm: Cộng điểm thi lớp 10 cho con người hoạt động cách mạng trước 1945 gây xôn xao

Ngoài ra, thí sinh cũng nên nghiên cứu kỹ cấu trúc đề năm 2020, 2021 và 2022: Đề thi sẽ có tất cả 40 câu, bao gồm phần trọng âm (2 câu), phát âm (2 câu), đồng nghĩa (2 câu), trái nghĩa (2 câu), câu hỏi giao tiếp (2 câu), điền từ (5 câu), bài đọc (5 câu), viết lại câu (4 câu), dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (4 câu số câu đã tăng thêm 2 câu so với đề năm 2021), bài sửa lỗi sai (2 câu số câu đã giảm hơn so với đề năm 2021), còn lại là phần câu hỏi ngữ pháp liên quan đến giới từ, câu điều kiện, câu bị động, câu mong ước, câu so sánh, câu trực tiếp - gián tiếp, cụm động từ...nội dung chủ yếu sẽ tập trung vào kiến thức của lớp 8 và lớp 9.

Từ việc hiểu kỹ cấu trúc đề thi, các em sẽ có một hình dung cụ thể bức tranh toàn cảnh về cấu trúc của đề, đồng thời cũng biết được hiện nay mình đang yếu phần nào, từ đó có những chiến lược cụ thể để ôn sâu vào các phần mà còn yếu, hoặc mình đang làm sai nhiều nhất, chỉ có cách này các em mới đạt hiệu quả cao khi làm bài thi thật.