Tuyển sinh đại học: Gần 5.000 thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 là 612.283, chiếm 61,1% so với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và chiếm 92,7% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trên hệ thống là 494.488, chiếm 49,3% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và chiếm 80,8% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống. Năm nay, số thí sinh xác nhận nhập học so với số thí sinh trúng tuyển ít hơn so với năm 2022. Năm ngoái, tỷ lệ này là 81,6%.

Việc xác nhận nhập học là yêu cầu bắt buộc với tất cả thí sinh nếu có nguyện vọng theo học tại trường nơi mình có nguyện vọng trúng tuyển.