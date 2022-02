Tuyển sinh công an 2022: Bài thi đánh giá năng lực, quy định chiều cao mới của Bộ Công an thế nào?

Thông tin này được Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an chia sẻ tại tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 với chủ đề "Lưu ý gì khi chọn ngành quân đội, công an?” do báo Tuổi trẻ tổ chức.

Năm 2022, dự kiến sẽ có 8 trường thuộc ngành công an thực hiện xét tuyển, bao gồm: Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân và Học viện Quốc tế.