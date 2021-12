Tuyên Quang tạm dừng hoạt động 5 chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh

Your browser does not support the audio element.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 5028 ngày 18/12 về việc tạm dừng hoạt động chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 21h ngày 18/12, tỉnh này tạm dừng hoạt động 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh gồm: