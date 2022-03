Tuyên Quang: Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế lần thứ I năm 2022

Lễ hội là hoạt động ý nghĩa, hưởng ứng Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề "Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947 - 02/4/2022) và Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022.



Lễ hội diễn ra trong 5 ngày từ 30/3 đến 3/4, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang), quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương) và sân vận động thôn Nà Tông (xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình). 20 khinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thể giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan... tham gia trình diễn tại lễ hội. Khinh khí cầu với sắc đỏ của Vietjet sẽ đại diện Việt Nam trong lễ hội lần này.



Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo, bay tự do, bay mạo hiểm, theo dõi màn các màn bay biểu diễn và trình diễn ánh sáng đặc sắc. Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo miễn phí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành khi xuất trình thẻ lên tàu hoặc vé máy bay điện tử Vietjet.



Bên cạnh đó, tham gia lễ hội, du khách có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động chào mừng Năm du lịch Tuyên Quang 2022, kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến thành công; khám phá Tuyên Quang qua những hoạt động đua thuyền kayak trên lòng hồ Na Hang, khám phá rừng nguyên sinh; trải nghiệm văn hóa nhảy lửa của người Pà Thẻn hay thưởng thức ẩm thực đặc sản của đồng bào các dân tộc tại tuyến phố đi bộ...