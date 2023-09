Tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể trạng, tinh thần cho ASIAD 19

Tuyển Olympic Việt Nam có buổi tập luyện đầu tiên tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: VFF

Ngày 17.9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hàng Châu (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19.

Theo đó, trong buổi sáng, các cầu thủ đã được chuyên gia thể lực Jose Brandi triển khai các bài tập nhằm phục hồi thể lực và ổn định tinh thần, sau quá trình di chuyển đường dài từ Hà Nội sang Hàng Châu.

Do vậy, các cầu thủ tỏ ra hưng phấn khi bước vào buổi tập chiến thuật tại sân Zhejiang University of Finance & Economics East Athletics trong chiều cùng ngày. Nhiệt độ tại đây là 24-33 độ C, rất lý tưởng cho việc tập luyện và thi đấu ngoài trời.

Mặc dù là sân vận động thuộc một trường đại học nhưng chất lượng mặt cỏ và hệ thống phòng chức năng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu tổ chức một giải đấu cấp độ châu Á.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Hôm qua, chúng tôi trải qua hình trình dài, hơi mệt mỏi một chút. Nhưng khi đặt chân đến Hàng Châu, chúng tôi được tiếp đón chu đáo. Khách sạn của đội tuyển lưu trú rất tốt, đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt, các bữa ăn khá ngon và hợp khẩu vị.