Tuyển Olympic Việt Nam bị loại, bản quyền ASIAD 19 hết nóng?

Bộ Công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ, Thái Bình), hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.