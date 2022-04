Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại câu lạc bộ Than Khoáng sản

Sau khi trở về từ chuyến tập huấn Hàn Quốc và xuống thẳng Cẩm Phả (Quảng Ninh), đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trận giao hữu với câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam chiều hôm 27.4 chính là cơ hội để huấn luyện viên Mai Đức Chung rà soát lực lượng.

Ở trận giao hữu đầu tiên sau khi về nước, ông Chung chỉ sử dụng hầu hết là các cầu thủ trẻ. Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam gồm thủ môn Khổng Thị Hằng (hiệp 2 do Lại Thị Tuyết thay thế), các hậu vệ Phương Thảo, Diễm My, Lương Thu Thương và Thu Thảo. 2 tiền vệ trụ là Dương Thị Vân và Trần Nguyễn Bảo Châu (hiệp 2 do Hải Linh thay thế). Ở tuyến trên, cặp tiền vệ gồm Ngân Thị Vạn Sự và Thanh Nhã hỗ trợ cho tiền đạo lùi Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Thúy Hằng.