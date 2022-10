Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng Mỹ, Hà Lan tại World Cup nữ 2023

13h30 ngày 22/10, diễn ra lễ bốc thăm choa bảng VCK World Cup nữ 2023, tại Auckland, New Zealand. Buổi lễ có sự góp mặt của Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern và Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. Đại diện của Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là HLV Mai Đức Chung và các quan chức VFF.



Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino chúc mừng các đội tham dự VCK World Cup 2023, đồng thời khẳng định đây sẽ là một trong những kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử, với việc được tổ chức ở hai quốc gia rộng lớn Australia và New Zealand.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino Theo công bố BTC, tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 với các đội tuyển Đan Mạch, Thuỵ Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica, Jamaica. Kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng E, gặp các đối thủ Hà Lan, Mỹ và đội thắng cặp play-off đầu tiên. Đây là bảng đấu rất khó cho Tuyết Dung và các đồng đội, bởi Mỹ là ĐKVĐ World Cup, trong khi Hà Lan là đương kim Á quân. Bảng đấu của Việt Nam sẽ diễn ra ở New Zealand. Kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2023 Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam không đặt mục tiêu về thành tích mà quyết tâm chơi hết mình, học hỏi các đối thủ mạnh trên thế giới. Dù vậy, lãnh đạo VFF, HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐTQG nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt.



World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự và thầy trò HLV Mai Đức Chung là một trong sáu đại diện của châu Á tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm có thành tích tốt nhất trong lần đầu tiên tham dự World Cup Châu Phi có 4 suất tham dự gồm Marocco, Nigeria, Nam Phi và Zambia. Khu vực CONCACAF có Canada, Costa Rica, Jamaica và Mỹ. Nam Mỹ có 3 suất tham dự dành cho Argentina, Brazil và Colombia. Châu Đại Dương chỉ có 1 đại diện là New Zealand, đội bóng này cũng là một trong hai đồng chủ nhà của giải đấu. Châu Âu có nhiều đại diện tham dự nhất, 11 đội bóng đã chắc chắn góp mặt là Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Thụy Điển, CH Ireland. Ngoài ra, còn 3 tấm vé tranh play-off liên lục địa, gồm 10 đội: Bồ Đào Nha, Chile, Đài Loan (Trung Quốc), Papua New Guinea, Thái Lan, Paraguay, Haiti, Panama, Cameroon và Senegal. Tuyển nữ Việt Nam thực hiện được giấc mơ tham dự World Cup Sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng và địa điểm thi đấu, đoàn công tác VFF bắt đầu đi tiền trạm, tìm hiểu, đánh giá trước cơ sở vật chất, khó khăn và thuận lợi để đưa ra phương án phù hợp trước khi tuyển Việt Nam sang đây vào năm sau. Để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2023, các bộ phận chức năng của FIFA và hai quốc gia đăng cai đã được thành lập từ năm 2019 với sự tham gia của 1,5 triệu cán bộ và tình nguyện viên. Sự kiện lần này là sự hợp tác quan trọng giữa FIFA và hai quốc gia Australia, New Zealand. Quốc gia đăng cai cam kết hỗ trợ tốt nhất cho tuyển nữ Việt Nam Cơ sở hạ tầng, thiết bị tập luyện tại các địa điểm thi đấu được chính phủ hai quốc gia đầu tư bài bản, hiện đại và sẽ được sử dụng lâu dài vì sự phát triển của bóng đá nữ. 10 địa điểm thi đấu được bố trí tại hai quốc gia, trong đó 4 điạ điểm tại New Zealand và 6 địa điểm tại Australia. Từng cụm sân tập, khách sạn tại các địa điểm thi đấu và kế hoạch di chuyển sẽ được bố trí để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội theo lịch thi đấu được xác định. VCK FIFA World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 tới 20/8/2023 ở 10 địa điểm thuộc 9 thành phố của hai nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand.