Tuyển nữ Việt Nam có đội hình mạnh nhất đấu tuyển nữ Trung Quốc

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung mới chuyển đến khách sạn Four Points by Sheraton - nơi tuyển nữ Nhật Bản và tuyển nữ Trung Quốc cũng nghỉ chân. Công tác phòng tránh dịch COVID-19 trong "bong bóng khép kín" được khách sạn thực hiện rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo cho tất cả được an toàn tuyệt đối.

Sau khi tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã âm tính với COVID-19 và hoàn thành cách ly, tuyển nữ Việt Nam xem như đã có lực lượng mạnh nhất để đấu với tuyển nữ Trung Quốc. Đây là trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 mà tuyển Việt Nam có 23 cầu thủ đủ điều kiện ra sân. Đó là tín hiệu tích cực, nền tảng cơ sở để hướng về một kết quả khả quan, dù tuyển nữ Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.