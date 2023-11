Tuyển Iraq có mặt ở Hà Nội, sẵn sàng cho trận gặp tuyển Việt Nam

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Philippines sẽ bắt đầu lên đường về nước vào tối nay (17.11). Theo kế hoạch, lúc 23h10, đội tuyển Việt Nam di chuyển về nước. Thầy trò ông Troussier sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 1h40 rạng sáng 18.11.

Sau lượt trận mở bàn, cả tuyển Việt Nam và tuyển Iraq cùng có 3 điểm. Tuyển Iraq là đội tạm dẫn đầu bảng F khi hơn tuyển Việt Nam hiệu số phụ. Các vị trí 3, 4 lần lượt thuộc về Philippines và Indonesia.

Liên quan đến kế hoạch tổ chức màn so tài giữa 2 đội, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị liên quan đã có cuộc họp xung quanh kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ mở 6 cổng tại sân Mỹ Đình để phục vụ các khán giả tới sân theo dõi trận đấu cũng như cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Ban tổ chức sân vận động Mỹ Đình cũng đang gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq.Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Iraq sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 21.11 trên sân vận động Mỹ Đình.