Tuyển Indonesia vượt điểm số Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup

Tuyển Indonesia trở thành đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở vòng loại 3 World Cup. Tuyển Indonesia có chiến thắng bất ngờ trước Saudi Arabia ở vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ảnh: Bola Tối 19.11, đội tuyển Indonesia tạo bất ngờ lớn khi đánh bại đội tuyển Saudi Arabia 2-0 ở lượt trận thứ 6 bảng C vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Cả 2 bàn thắng của Indonesia đều được ghi do công của Marselino Ferdinan. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Indonesia ở vòng loại 3. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong trải qua 3 trận hòa và 2 thất bại. Marselino Ferdinan ghi cả 2 bàn thắng cho tuyển Indonesia. Ảnh: Bola Ba điểm có được giúp Indonesia vượt qua thành tích của đội tuyển Việt Nam (4 điểm ở vòng loại 3 World Cup 2022), qua đó trở thành đội tuyển Đông Nam Á giành được điểm số cao nhất ở vòng loại 3 World Cup. Huấn luyện viên Shin Tae-yong và các học trò vẫn có thể gia tăng kỉ lục này khi họ vẫn còn đến 4 trận đấu ở vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đối đầu đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là Saudi Arabia, đội tuyển Indonesia không hề lúng túng. Chiến thuật phòng ngự phản công được đội chủ nhà triển khai hợp lý và khoa học. Dù chỉ kiểm soát bóng có 23% trong suốt trận đấu, nhưng tuyển Indonesia vẫn tung ra được 13 cú dứt điểm, và 2 trong số đó đã được Ferdinan chuyển hóa thành bàn thắng. Chiến thắng trước Saudi Arabia cũng giúp Indonesia mở ra hi vọng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Ba điểm có được giúp Indonesia có 6 điểm, tạm đứng thứ 3 bảng C và đang bằng điểm vị trí nhì bảng (có thể giành vé dự vòng chung kết) của Australia.Lượt tiếp theo, Indonesia sẽ chạm trán chính Australia vào ngày 20.3.2025. Nếu giành kết quả tốt trong màn so tài này thì cơ hội giành vé đến vòng chung kết World Cup 2026 của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong là rõ ràng hơn bao giờ hết.