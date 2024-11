Tuyển futsal Việt Nam vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2024

Chiều 8.11, tuyển futsal Việt Nam ngược dòng thắng 5-4 trước Australia để vào chơi trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2024. Hết giờ!!! Tuyển futsal Việt Nam lội ngược dòng thắng 5-4 trước Australia để giành vé vào chơi trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2024. Phút 4: Vàoooo!!! Thịnh Phát thực hiện thành công cú đá penalty, giúp Việt Nam dẫn trước 5-4. Tuyển futsal Việt Nam thi đấu nỗ lực trước Australia. Ảnh: AFF Phút 4: Không vào! Châu Đoàn Phát nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Australia được hưởng quả đá phạt trực tiếp nhưng cầu thủ đối phương dứt điểm ra ngoài. Phút 3: Vào! Trận đấu lại trở về thế cân bằng sau khi Patrick Lynch ghi bàn gỡ hòa 4-4 cho Australia. Phút 1: Vàooo!!! Ít giây đầu hiệp phụ thứ 2, Thịnh Phát có cú đánh đầu ngược chính xác, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 4-3. Thịnh Phát giúp futsal Việt Nam vươn lên dẫn trước. Ảnh: Cắt từ video 17h09: Hiệp phụ 2 bắt đầu. Hết hiệp phụ 1. Tỉ số vẫn được giữ nguyên 3-3. Phút 5: Australia được hưởng quả đá phạt sau khi thủ thành Văn Tú nhận bóng chuyền về của đồng đội. May mắn khi cú đá phạt của Australia không thành công! Phút 4: Không vào!!! Australia mắc 6 lỗi. Đội tuyển futsal Việt Nam hưởng quả đá phạt trực tiếp. Đáng tiếc, cú sút của Gia Hưng đã bị thủ thành đối phương bay người cản phá. Phút 3: Không được!!! Cú đá của Từ Minh Quang đi chệch khung thành trong gang tấc. 16h54: Hiệp phụ 1 bắt đầu. Việt Nam và Australia hòa 3-3 sau 2 hiệp đấu chính thức. Ảnh: AFF Hiệp 2 kết thúc. Việt Nam hòa 3-3 Australia. Hai đội tiếp tục bước vào khoảng thời gian hiệp phụ. Phút 39: Không được ! Gia Hưng mất 2 nhịp mới có thể dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Phút 38: Vào!!! Tình huống phối hợp phản công nhanh hay của Việt Nam, Đa Hải dứt điểm chính xác, quân bình tỉ số 3-3. Phút 37: Vào!! Ít giây sau khi Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa, futsal Australia đã có bàn thắng từ pha phản lưới của Nhật Trung để thiết lập lại thế dẫn trước 3-2. Phút 36: Vàoo!!! Đa Hải đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam. Phút 31: Vàooo!!! Từ Minh Quang sút penalty thành công, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Việt Nam. Trước đó, Đa Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về cho Việt Nam tình huống đá phạt đền. Phút 29: Không được! Tình huống phản công của Việt Nam vẫn không thể mang lại bàn thắng. Đa Hải và đồng đội bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở hiệp đấu này. Phút 24: Không được! Đa Hải có cú sút nhanh nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của đối phương. Phút 22: Mới đầu hiệp 2 nhưng Australia đã có 2 tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Việt Nam. Phút 21: Hiệp 2 bắt đầu. Hết hiệp 1. Tuyển futsal Việt Nam đang bị đối thủ Australia dẫn trước với tỉ số 0-2. Phút 20: Vào! Gurreiro tung cú vô-lê đập đất khó chịu khiến thủ thành Văn Tú phải bó tay. Tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Australia. Phút 19: Tuyển futsal Australia phản công nhanh nguy hiểm. May mắn cho Việt Nam khi thủ thành Văn Tú đã chơi tập trung, băng ra cản phá kịp thời. Phút 16: Tuyển futsal Việt Nam vừa có 2 cơ hội nhưng các cầu thủ áo đỏ chưa tận dụng tốt để có bàn gỡ hòa. Phút 13: Vẫn không được!!! Đa Hải căng ngang vào trong nhưng Nhật Trung phía trong không kịp đón bóng để dứt điểm cận thành. Phút 11: Không vào!!! Châu Đoàn Phát tung cú sút rất căng nhưng thủ thành bên phía tuyển futsal Australia đã kịp cản phá cứu thua cho đội nhà. Phút 9: Suýt chút nữa Australia có bàn thắng thứ 2. Cầu thủ đối phương đi bóng tốc độ nhưng thủ thành Văn Tú đã kịp khép góc. Phút 6: Vào!!! Tuyển futsal Australia mở tỉ số sau cú đệm bóng cận thành của Sewell. Trước đó là một tình huống tấn công tốt của đối phương. Phút 3: Từ Minh Quang dứt điểm sau pha đá phạt trực tiếp nhưng bóng đi không trúng đích. Phút 2: Tuyển futsal Việt Nam đang thi đấu khá thận trọng để thăm dò đối phương, chưa có tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý. 15h00: Hiệp 1 bắt đầu. Thông tin trước trận Đội tuyển futsal Việt Nam giành vé vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2024 với ngôi nhất bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Giustozzi toàn thắng cả 4 trận đấu trước Timor Leste (4-1), Malaysia (2-1), Brunei (14-0) và Thái Lan (3-2). Đáng chú ý, tuyển futsal Việt Nam tạo "địa chấn" khi đánh bại đội bóng xứ chùa vàng ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù đối thủ 2 lần vươn lên dẫn trước, nhưng pha lập công của Phạm Đức Hòa và cú đúp của Đinh Công Viên giúp Việt Nam lội ngược dòng ấn tượng. Việc dẫn đầu bảng A giúp tuyển futsal Việt Nam "dễ thở" hơn tại bán kết khi đối đầu với tuyển futsal Australia. Đội bóng này lọt vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng B. Tuyển futsal Việt Nam gặp Australia tại bán kết AFF Cup 2024. Ảnh: VFF Trong 3 lần chạm trán nhau kể từ năm 2019 đến nay, tuyển futsal Việt Nam chiếm lợi thế với kết quả toàn thắng. Gầy đây nhất, trước thềm giải vô địch Đông Nam Á 2024, hai đội vừa có trận đấu giao hữu và thầy trò ông Giustozzi một lần nữa đánh bại Australia. Hiện tại, tuyển futsal Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn đối phương. Tuy nhiên, các cầu thủ không được phép chủ quan. Đức Hòa và đồng đội cần duy trì sự tự tin, phong độ ổn định và tận dụng tối đa cơ hội tạo ra.