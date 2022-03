Tuyến đường hàng trăm tỷ đồng vừa bàn giao đã... hỏng

Qua kiểm tra hiện trường đoạn đường do Công ty TNHH An Nguyên thực hiện, cơ quan chức năng nhận thấy đơn vị này đã chủ động triển khai sửa chữa bằng giải pháp láng nhựa một số đoạn nhưng các vị trí này có hiện tượng chảy nhựa, đá mạt trên đường chưa được vệ sinh có nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt khác, các đoạn này thực hiện công tác sửa chữa, bảo hành không đảm bảo kết cấu theo hồ sơ thiết kế được duyệt, chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu.