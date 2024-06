Tuyên bố muốn mua đứt dự án KDC Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi', Danh Khôi là ai?

Khu dân cư Đại Nam do Công ty TNHH MTV Tân Khai là chủ đầu tư. Ông Huỳnh Uy Dũng - đại gia Dũng "lò vôi" - là chủ tịch HĐQT công ty này. Dự án nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13 thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Dự án có tổng diện tích hơn 96ha với 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường THPT...

Năm 2018, Danh Khôi niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chỉ vài năm sau đã trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản thuộc nhóm đầu trên thị trường địa ốc. Một số dự án nổi bật mà Danh Khôi phân phối là: Làng Sen, Rome (Phúc Khang Corp); Dream Home Riverside (Nhà Mơ); Nhơn Hội New City, Astral City (Phát Đạt), Sky 89, The Sóng, Signial (An Gia)...

Tuy nhiên, vài năm gần đây, Danh Khôi gặp rất nhiều khó khăn.

Doanh thu của Tập đoàn Danh Khôi có quý về 0, hoặc chỉ 1-2 tỷ đồng.

Cả năm 2023, doanh thu của NRC chỉ hơn 4,6 tỷ đồng. Giá cổ phiếu NRC kể từ cuối năm 2022 tới nay chỉ loanh quanh dưới ngưỡng 5.000 đồng/cp.