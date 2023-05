Tuyên án vụ 'chi 20 tỉ đồng điều chuyển ông Đinh Văn Nơi'

Sáng 10-5, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.