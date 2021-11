Tuyên án tử hình kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

CLIP CAO TÀI NĂNG NÓI LỜI SAU CÙNG:

TAND tỉnh Hải Dương hôm nay mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Nạn nhân của vụ án là anh Dương Công Cường (SN 1974, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).