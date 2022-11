Tuyên án kẻ cả gan chi 20 tỷ 'chạy' điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Để thực hiện, Mãnh thuê in các tem, nhãn, vỏ hộp giả nhãn hiệu Honda, Yamaha và chỉ đạo Nguyễn Văn Có và cùng 2 nhân viên khác sắp xếp hàng hóa phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu vào hộp, đóng gói giao cho các cửa hàng trên địa bàn tỉnh An Giang và ngoài tỉnh.

Đối với dầu nhớt hiệu Kubota không có tem xác nhận hàng chính hãng nên Mãnh lên các trang web tìm mẫu tem rồi chỉ đạo cho Trí thiết kế mẫu tem xác nhận hàng chính hãng có ghi các dãy chữ, số cùng số điện thoại của tổng đài 6020 ở TP.HCM; khi khách hàng cào lớp vỏ bạc nhắn tin dãy số và chữ trên tem thì tổng đài sẽ trả lời đó là hàng chính hãng.

Với thủ đoạn trên, từ khoảng 6/2019 - 3/2021, vợ chồng Mãnh, Thi nhiều lần mua nhớt, phụ tùng xe gắn máy giả với số lượng lớn có giá trị tương đương hàng thật là gần 780 triệu đồng đem về công ty đóng gói, dán tem giả bán ra thị trường thu lợi khoảng 300 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang còn phát hiện từ năm 2018 - 3/2021, Mãnh có hành vi không kê khai số tiền kinh doanh hơn 160 tỷ đồng. Qua đó, trốn thuế gần 49 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Mãnh khai bị một nhóm đối tượng lừa đảo, yêu cầu bị cáo chi 20 tỷ đồng để giúp Mãnh điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi - nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi nơi khác để Mãnh dễ làm ăn. Do thời điểm đó, Giám đốc Công an tỉnh An Giang có những chỉ đạo quyết liệt trong việc chống hàng gian, hàng giả.