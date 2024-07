Tụt lở hầm lò than, 5 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tới hiện trường phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai công tác cứu nạn.

Danh tính 5 nạn nhân gồm: B.V.Đ. (SN 1985), B.V.Q. (SN 1991), T.X.T. (SN 2001), G.A.C. (SN 1994) và V.V.H. (SN 1977).

Trước mắt, gia đình mỗi nạn nhân tử vong được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Hòn Gai - TKV hỗ trợ 140 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng sẽ giải quyết các chế độ, chi phí hậu sự và các hỗ trợ khác theo quy định.