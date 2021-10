Tưởng tiếng Anh tệ, Kim Duyên hóa ra bỏ xa H'Hen Niê, Khánh Vân?

Trong suốt buổi livestream kéo dài gần 1 tiếng, Kim Duyên cho thấy sự tự tin khi đối mặt Natalie Glebova.

Khả năng nghe hiểu và nói tiếng Anh của cô khiến nhiều người bất ngờ, đánh giá có sự tiến bộ vượt bậc. Tuy phát âm chưa thực sự xuất sắc nhưng Kim Duyên làm chủ được livestream, biểu cảm rạng rỡ, tương tác khá tự nhiên.

Trước đó, Kim Duyên từng để lộ phát âm tiếng Anh còn nhiều hạn chế. Nhưng với livestream này, nhiều người đã yên tâm hơn với khả năng ngoại ngữ của nàng hậu. Vốn ngoại ngữ hiện có đủ giúp Kim Duyên tự tin giao tiếp khi đến với Miss Universe sắp tới.