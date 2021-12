Tưởng Thuỳ Tiên hát nhạc Thái, ai cũng 'há hốc mồm' khi biết đó là ca khúc Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

Thùy Tiên thể hiện tài năng hát tiếng Thái Lan tại Miss Grand International 2021

Với sự ủng hộ của các Hoa hậu nước bạn, Thuỳ Tiên còn phấn khích "đăng ký" luôn phần thể hiện phiên bản gốc bằng ca khúc tiếng Việt. Trước bạn bè quốc tế, cô nàng tự tin cover ca khúc Dễ Đến Dễ Đi của Quang Hùng MasterD như một minh chứng khẳng định một sản phẩm âm nhạc của Việt Nam vô cùng hot và nổi tiếng tại Thái Lan.

Tính đến hiện tại, Dễ Đến Dễ Đi do Quang Hùng MasterD sáng tác và thể hiện vào năm 2020 đã mang về cho anh hơn 51,7 triệu lượt xem và rất nhiều người hâm mộ tại Thái Lan. Có nhiều nghệ sĩ Thái Lan như nam ca sĩ Cee Siwat, diễn viên Mook Worranit, YouTuber Bie The Ska cũng cover.