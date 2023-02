Tương lai mông lung của Thảo Nhi Lê sau tuyên bố từ Hoa hậu Hoàn vũ VN

Những thắc mắc chưa có lời giải đáp

Cùng vấn đề về Thảo Nhi Lê, nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi liệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có mất đi sức hút vốn có bao năm nay khi người chiến thắng không còn được cử đi thi Miss Universe.

Trước khi được mua lại bởi JKN Global Group do tỷ phú người Thái Lan Anne Jakkaphong điều hành, Miss Universe có lịch sử 70 lần tổ chức. Theo Reuters, đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Chỉ tính tới năm 2018, lượng khán giả của cuộc thi ước tính hơn 500 triệu người tại hơn 190 vùng lãnh thổ. Cùng Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất.

Từ năm 2008, Unicorp là đơn vị nắm giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe qua các năm do đơn vị này cử đi gồm Nguyễn Thùy Lâm (2008), Võ Hoàng Yến (2009), Vũ Hoàng My (2011), Diễm Hương (2012), Trương Thị May (2013), Phạm Hương (2015), Lệ Hằng (2016)… H’Hen Niê đại diện Việt Nam dự thi năm 2018 thậm chí lọt top 5. Đây là thành tích cao nhất của người đẹp Việt Nam ở Miss Universe.

Cũng bởi người chiến thắng sẽ được cử đi thi Miss Universe nên nhiều năm qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những đấu trường sắc đẹp được khán giả trong nước quan tâm, đánh giá cao nhất.