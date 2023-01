Tương lai của Vpop năm 2023

Theo nhà sản xuất này, 2022 là năm các thể loại âm nhạc khác ngoài ballad lên ngôi và được khán giả đón nhận. Đồng quan điểm, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho rằng năm 2022, Vpop có sự hồi phục đáng kể sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và nhạc Việt đang trên đà phát triển. Xu hướng nổi bật nhất năm qua là sự cạnh tranh giữa các sản phẩm nhạc pop và điện tử.



Tăng Duy Tân (ảnh trái) và MONO có một năm hoạt động thành công. Ảnh: NVCC.

Bằng chứng là sự thành công của MONO và Tăng Duy Tân hay các bản hit phủ sóng nhạc Việt năm qua như Gieo Quẻ, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm… MONO với Waiting For You và Tăng Duy Tân Bên Trên Tầng Lầu hẳn là hai trong những ca khúc nổi tiếng nhất Vpop thời gian qua. Waiting For You mang âm hưởng city pop sôi động, bắt tai, trong khi Bên Trên Tầng Lầu thuộc thể loại deep house - một nhánh của nhạc điện tử.

Bên cạnh họ, sự cá tính trong âm nhạc của những ca sĩ trẻ như Phùng Khánh Linh, Grey D, Wren Evans, Mỹ Anh… cũng là điểm sáng của Vpop năm qua đồng thời hứa hẹn về tương lai bùng nổ hơn cho nhạc Việt. Từ khi ra mắt, Mỹ Anh vẫn khá trung thành với thể loại R&B và sản phẩm mới nhất của cô là Mỗi Khi Anh Nhìn Em có chất nhạc R&B, Soul.

Trong khi đó, Wren Evans được chú ý khi ra mắt EP đầu tay Chiều Hôm Ấy Anh Thấy Màu Đỏ. Sản phẩm có 8 ca khúc thuộc nhiều thể loại do anh tự sáng tác, hòa âm, phối khí, hát và rap. Đây là EP mang đậm màu sắc cá nhân của nam ca sĩ.

Trong Top 10 ca khúc xuất sắc của năm do Zing MP3 công bố và được bình chọn bởi hội đồng âm nhạc gồm những chuyên gia nổi tiếng quốc tế lẫn trong nước, Có chơi có chịu, Cô đơn trên sofa, Có không giữ mất đừng tìm, Gieo Quẻ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Waiting For You… xuất hiện.

Trong khi đó, Như Anh Đã Mong Chờ (Hari Won), Kỳ Vọng Sai Lầm (Tăng Phúc), Cứu Vãn Kịp Không (Vương Anh Tú), Chúng Ta Làm Bạn Được Không (Thiều Bảo Trâm), Quên Hay Tha Thứ (Dương Hoàng Yến), Đáp Án Cuối Cùng (Quân AP)... chính là minh chứng cho việc ballad có giai điệu, ca từ buồn não nề đã bão hòa, đến thời điểm thoái trào.