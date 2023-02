Tương lai của "ảnh đế" Yoo Ah In sau bê bối chất cấm chấn động Hàn Quốc

Trong làng giải trí Hàn Quốc, việc duy trì hình tượng sạch là điều rất quan trọng. Án phạt đầu tiên với hầu hết các ngôi sao Hàn Quốc vi phạm pháp luật chính là rơi vào cảnh thất nghiệp bởi 3 nhà đài lớn của Hàn Quốc gồm KBS, SBS, MBC luôn cấm sóng các nghệ sĩ tai tiếng.

Trước Yoo Ah In, hàng loạt nghệ sĩ như Kim Sae Ron, Ha Jung Woo, Kwak Do Won, Hyesung (Shinhwa), B.I (cựu thành viên iKON) và nhà sản xuất Don Spike đều đã bị cấm sóng vì bê bối say rượu lái xe, dùng chất cấm.

Ảnh đế tài năng và mối quan hệ thân thiết với Song Hye Kyo

Yoo Ah In, sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik và bắt đầu được biết đến từ bộ phim Sungkyunkwan Scandal. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án phim ảnh khác như Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Nam diễn viên nhận nhiều giải thưởng khác nhau như Giải thưởng Điện ảnh châu Á, Giải thưởng Cheval Noir của Liên hoan phim Quốc tế Fantasia, hai Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Trong đó, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh được mệnh danh Oscar Hàn Quốc. Anh hai lần thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở Rồng Xanh.

Anh là người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách Diễn viên xuất sắc năm 2018 của tạp chí danh tiếng The New York Times. Yoo Ah In cũng là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên góp mặt ở danh sách.