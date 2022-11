Tương lai ảm đạm của ngành chip toàn cầu

Lợi nhuận từ hoạt động của các gã khổng lồ ngành chip Hàn Quốc sụt giảm trong quý III do nhu cầu chất bán dẫn thấp. Ảnh: Getty Images.



Đây là năm đầu tiên ngành thiết bị bán dẫn toàn cầu chứng kiến tình trạng sản lượng sụt giảm kể từ năm 2020. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc. Quốc gia này vốn phụ thuộc vào thị trường chất bán dẫn và đang phải vật lộn với nhu cầu giảm sút, Bloomberg nhận định.

Cụ thể, theo số liệu của Semiconductor Industry Association, doanh số thiết bị bán dẫn toàn cầu trong tháng 9 đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tổng sản phẩm của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc cũng giảm 3,5% so với năm trước đó và sụt 0.1% so với tháng 8, theo một số liệu nội bộ khác.