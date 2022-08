Tưởng Hoài Lâm đã ổn sau livestream ngủ gật, hóa ra chỉ là 'cú lừa'

Mới đây, cộng đồng mạng lại lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh của Hoài Lâm trên sóng, nhưng không còn trong trạng thái đờ đẫn như trước kia, thay vào đó có thể thấy anh rất tỉnh táo và rạng rỡ.

Thậm chí, Hoài Lâm còn có màn chia sẻ vô cùng chân thực về bí quyết làm sao để hát hay như ca sĩ.

"Anh không biết dạy như thế nào hết, anh chỉ biết là có những cách rừng rú như là phải ra ruộng la làng hay là em mua cái lu về, nếu ở thành phố thì mua cái thùng nhựa cũng được. Xong em đút đầu vào đó em la, em la là em tự cảm âm được mà cái giọng em nó phát ra được thì nó sẽ thành thanh, lúc đó em có thể hát được.