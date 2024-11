Tuổi Bính Thìn 1976, chọn các màu xe ô tô này sẽ đem lại may mắn

Người tuổi Bính Thìn 1976 thuộc bản mệnh Thổ, vì vậy những màu xe ô tô như Nâu, Vàng, Đỏ, Hồng sẽ phù hợp nhất khi họ muốn mua sắm cho mình một phương tiện đi lại. Hiện nay, ô tô vẫn được xem một tài sản lớn nên việc mua xe thường được nhiều khách hàng ví như làm một việc đại sự trong đời. Bởi thế, việc chọn ngày lấy xe, màu xe ô tô đặc biệt được xem trọng. Các chuyên gia phong thủy cho rằng lựa chọn màu xe là yếu tố quan trọng nhất vì điều này ảnh hưởng có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến chủ xe. Tuổi Bính Thìn 1978 hợp và không hợp với màu xe nào? Người tuổi Bính Thìn 1976 thuộc bản mệnh Thổ, thông thường người tuổi này mua xe sẽ lựa chọn màu của chiếc xe theo đúng bản mệnh Thổ hoặc các màu tương sinh với mệnh Thổ, đồng thời hạn chế chọn những màu xe có bản mệnh tương khắc. Theo quan niệm phong thuỷ, màu sắc xe ô tô hợp mệnh sẽ mang tới tài lộc, may mắn, bình an cho chủ xe. Ảnh minh họa Tuổi Bính Thìn được tính từ những người sinh từ ngày 31/01/1976 đến 17/02/1977 theo Dương lịch, nạp âm của họ là "Sa Trung Thổ" hay có thể nói dễ hiểu hơn là "Đất pha cát". Căn cứ theo thuyết ngũ hành tương sinh/tương khắc, mối quan hệ tương sinh với mệnh Thổ là mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim), còn tương khắc là mệnh Mộc và Thủy (Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy). Do đó, với những người sinh năm 1976 thuộc mệnh Thổ, họ sẽ hợp nhất với chính màu bản mệnh của mình là màu Nâu và Vàng. Những người đi xe màu Nâu, Vàng sẽ luôn có tâm trí tỉnh táo, ít gặp tai nạn ngang đường. Bên cạnh đó, mệnh Hỏa với đại diện màu sắc gồm Đỏ, Tím, Hồng được xem là tương sinh với mệnh Thổ, điều này có nghĩa Hỏa sẽ truyền năng lượng nuôi dưỡng Thổ. Thế nên, những xe có màu sắc kể trên cũng là lựa chọn tốt đối với người tuổi Bính Thìn 1976 vì xe có màu Đỏ, Hồng, Tím sẽ giúp chủ xe đạt được sức khỏe, tiền bạc và luôn cảm thấy thoải mái. Màu xe Đỏ, Nâu, Tím, Hồng, Vàng... sẽ phù hợp với những người tuổi Bính Thìn 1976. Ảnh minh họa Ngược lại, người tuổi Bính Thìn 1976 mệnh Thổ nên tránh các màu tương khắc như màu Xanh lá vì màu này đại diện cho mệnh Mộc (Mộc khắc Thổ). Nếu chọn xe màu này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và dễ gặp tai nạn. Tương tự như mệnh Mộc, các màu Xanh dương, Đen thuộc mệnh Thủy cũng tương khắc với Thổ, nên nếu chọn xe màu này sẽ nhiều khả năng đem lại tai ương. Ngoài ra, những màu sắc khác như Trắng, Ghi, Xám, Vàng nhạt đều đại diện cho mệnh Kim. Theo Ngũ hành, dù Thổ sinh Kim nhưng về cơ bản chúng không tương khắc nên vẫn có thể lựa chọn những xe thuộc màu này. Tất nhiên, các màu xe này sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu cho người tuổi Bính Thìn 1976. Nhìn chung, lựa chọn đúng màu xe theo phong thủy được xem là liệu pháp tinh thần cho chủ xe. Nếu chủ quan, lái xe thiếu an toàn và không tuân thủ Luật Trật tự an toàn giao thông, dù cho màu hợp mệnh đến thế nào thì chủ xe vẫn có thể gặp những điều tai ương khó tránh khỏi. Vì vậy, sự bình an và an toàn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Tổng hợp