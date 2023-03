Tuổi 17 của con gái Tom Cruise: Xinh như hoa hậu, vào showbiz

Theo tờ Hello, Suri Cruise đã tham gia vào dự án phim Alone Together của mẹ với tư cách ca sĩ thể hiện ca khúc Blue Moon nằm trong phim. Giọng ca trong trẻo của Suri được truyền thông quốc tế khen ngợi.

Katie cũng rất tự hào về con gái khi thổ lộ: "Con bé rất tài năng. Con bé nhận lời và thu âm, tôi để con bé làm tất cả những gì nó muốn. Đó là cách tôi định hướng mọi thứ. Tôi hướng dẫn mọi người nhưng luôn để họ tự làm mọi thứ theo cách của mình".

Trong 11 năm qua kể từ khi quay lại cuộc sống độc thân, Katie Holmes cũng công khai hò hẹn một số người. Song, nữ diễn viên chưa đi bước nữa và khẳng định, con gái vẫn là mối quan tâm số một của cô trong cuộc sống. Trò chuyện với tờ Hello gần đây, nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cuộc sống của hai mẹ con cô tại New York rất vui vẻ và ổn định.



Suri Cruise sở hữu dáng vóc thanh mảnh và duyên dáng giống mẹ (Ảnh: JJ).

Trên trang cá nhân, Katie thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường cũng như công việc. Mới đây, cô đăng tải hình ảnh chụp chung kèm lời chúc mừng sinh nhật nhà sản xuất Albert Bianchini, người tạo nên tác phẩm Dawson's Creek giúp Katie nổi tiếng toàn cầu.

Katie tâm sự, cô đang lên kế hoạch để chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ 17 thật đáng nhớ cho con gái. Nhận xét về con gái của mình, nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood tự hào khẳng định: "Con gái tôi là một cô bé ngoan, đáng yêu, hào hiệp và rất nhạy cảm. Tôi luôn cố gắng nuôi dạy con bé trở thành người mạnh mẽ, không chỉ biết sống vì bản thân mà còn biết mở rộng cánh cửa giúp đỡ những người xung quanh".