Tước danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2023, người trong cuộc nói gì?

Chiều 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh cùng đồng bọn “Lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT còn tiếp nhận đơn của anh L.T.S (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha (SN 1996; thường trú ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng đồng bọn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.