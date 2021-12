Từng yêu thương thắm thiết, 2 nam thần phải 'chiến' nhau vì Daesang

Bộ phim cổ trang của 2PM Junho gần đây đã trở thành mini – series đầu tiên của đài MBC sau 3 năm vượt 10% tỷ suất người xem.

Mặc dù nói về sự nghiệp hay diễn xuất Junho vẫn còn khá non nớt khi so sánh với Nam Goong Min nhưng nếu xét về hai bộ phim là The Red Sleeve và The Veil thì phim của thành viên 2PM hoàn toàn áp đảo cả về mặt nội dung và rating.

The Veil bị chê có nội dung khá cũ, rating cũng chỉ dao động trung bình 7-8%. Trong khi The Red Sleeve được đánh giá rất cao về nội dung, một bộ phim cổ trang sát lịch sử, hấp dẫn, rating đang được kỳ vọng cán mốc 15%.



Junho trong "The Red Sleeve"

Nhiều khán giả cũng bàn luận rôm rả về vấn đề này:

- Tôi đặt cược toàn bộ vận may của năm 2022 vào Nam Goong Min.

- Mấy phim của MBC năm nay toàn sao lớn góp mặt nhưng rating thì thấp thảm. Junho xứng đáng.

- Nam Goong Min liệu có xứng đáng hơn Junho không nhỉ?