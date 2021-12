Từng tuyên ngôn Lười Yêu, 2 năm sau Bảo Anh 'quay xe' 180 độ

Ngày 3/12, Bảo Anh đã chính thức ra mắt Teaser MV Yêu Không Cần Ép, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc dịp cuối năm 2021. Sau Lười Yêu phát hành vào tháng 1/2020, mất gần 2 năm, Bảo Anh mới phát hành sản phẩm mới.

Teaser hé lộ những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào của Bảo Anh cùng anh chàng điển trai Công Dương trong căn phòng lộng lẫy. Đoạn teaser kết thúc bằng khung cảnh Bảo Anh khóc nức nở, anh chàng tìm cách dỗ dành và hình ảnh một chiếc bánh kem nổ tung.