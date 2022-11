Tung tin sai sự thật: Nâng khung phạt, xử lý hình sự để bảo vệ an ninh kinh tế

Cũng liên quan các doanh nghiệp lớn, trước đó, ngày 11/7/2022, chủ tài khoản “Hoàn Tô”, tức Tô Vĩ Hoàn, cũng bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về việc một lãnh đạo tập đoàn bị cấm xuất cảnh. Đối tượng này bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Ngoài ông Hoàn, cơ quan chức năng còn xử lý 9 đối tượng khác ở 7 tỉnh, thành phố cùng tung tin đồn có nội dung tương tự.

Mới đây nhất, ngày 30/10/2022, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã làm việc với Nguyễn Xuân Lượng (trú tại huyện Chương Mỹ) và Bùi Tiến Dũng (trú tại huyện Thanh Oai) về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính, chứng khoán, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, Nguyễn Xuân Lượng và Bùi Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, khẳng định, có thông tin thất thiệt, cả trong và ngoài nước, liên quan tới Tập đoàn đầu tư An Đông gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng thị trường chứng khoán và hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Trung tướng Xô cũng nêu thực tế, trong 10 tháng năm nay, Bộ Công an khởi tố 527 vụ vi phạm trên không gian mạng, tăng so với cùng kỳ năm trước.

“Cần xử lý mạnh tay, dứt khoát và nhanh chóng để bảo vệ doanh nghiệp, thị trường”