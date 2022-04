Tung tin Lục Tiểu Linh Đồng qua đời, một "sao Việt" phải xin lỗi

Anh nói với PV Dân trí: "Sáng nay, tôi vội vàng, hấp tấp nên không đọc kỹ. Tôi xem trên Tik Tok và những trang cắt ghép, ghi đích danh tên nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Giờ tôi tìm đọc lại trên các báo chính thống mới biết mình nhầm".

Phan Ngọc Luân cho hay, sau sự việc này, anh sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn của mình.

Trên trang cá nhân, Phan Ngọc Luân đã lên tiếng nhận lỗi: "Hồi sáng mình có đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng mất, đó là thông tin sai do mình chưa tìm hiểu kỹ và do quá bất ngờ và đau buồn trước tin Tề Thiên Đại Thánh qua đời. Mình xin lỗi ạ. May quá Đại Thánh của mình vẫn bình yên. Chắc cắt cái tay vứt quá chứ toàn nhanh, ẩu".

Đây cũng không phải lần đầu nam diễn viên phim "Tây Du Ký" bị cư dân mạng đồn qua đời. Hồi cuối năm 2021, nhiều người cũng bày tỏ tiếc thương ông, tuy nhiên đó không phải là sự thật.