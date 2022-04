Từng tích cực từ thiện, bà Phương Hằng có được giảm nhẹ hình phạt?

Như đã đưa tin, vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can với bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



Trước đó, ngày 24/3, CEO Đại Nam từng bị Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi tương tự.



Hiện tại Công an Bình Dương và Công an TP.HCM đang điều tra độc lập. Trong quá trình tố tụng, hai cơ quan này sẽ xem xét về khả năng phối hợp nhập vụ án để một nơi xử lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan Công an Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định rõ, thủ tục, trình tự khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự nhằm đảm bảo phát hiện, xác định tội phạm và người phạm tội được chính xác, xử lý nghiêm, không để lọt tội phạm, không xử oan người vô tội. Bên cạnh đó là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân. Trong vụ việc này, một câu hỏi được đặt ra khá nhiều trong thời gian qua là bà Nguyễn Phương Hằng có được xem xét giảm nhẹ tội trong quá trình điều tra, tố tụng khi đã làm từ thiện rất nhiều trong những năm qua.



Trả lời chuyện này, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, theo quy định của pháp luật thì có nhiều tình tiết được quy định để có thể giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo khi tòa án lượng hình trong đó có thể kể đến như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; có thành tích suất sắc trong học tập, lao động, công tác...



Cụ thể, các trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này sẽ được quy định tại điều 51 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Trước khi bị khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng được dư luận biết đến là người có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội như quỹ từ thiện Hằng Hữu đã tài trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố và Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều tỉ đồng thông qua chương trình "Trái Tim Hằng Hữu" và "Quỹ Giờ Vàng Cấp Cứu"...



Được biết, một số chương trình từ thiện này đã giúp đỡ các trẻ em có bệnh tim bẩm sinh, não úng thuỷ không có khả năng chi trả viện phí. Quỹ mổ tim Hằng Hữu trong 7 năm qua đã cứu sống hàng ngàn trường hợp.



Bên cạnh đó, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng còn đóng góp cho nhiều hoạt động xã hội khác như mua hàng chục ngàn bình oxy, hàng chục máy tạo oxy mini để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc Covid-19, làm đường cho người dân vùng sâu, vùng xa, đưa nước ngọt về miền Tây,...



Bởi vậy, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng bị kết tội mà trong quá trình giải quyết vụ án, có căn cứ cho thấy trước đây bà Hằng đã thực hiện các hoạt động từ thiện được nhiều cơ quan tặng thưởng giấy khen thì có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.



Ngoài ra trường hợp bị cáo được xác định là người thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho nạn nhân thì cũng được xem xét là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.



Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố trong đó các tình tiết giảm nhẹ chỉ là một trong các yếu tố quyết định đến loại hình phạt và mức hình phạt.