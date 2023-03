Từng thu về 44 tỷ USD, ngành hàng thế mạnh lo khách quốc tế quay lưng

Không dừng ở đó, ngành dệt may sử dụng nhiều màu sắc, hóa chất nhuộm; khi giặt đồ, vi nhựa từ xơ sợi tổng hợp cũng theo dòng nước trôi ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường. Điều này rất đáng báo động.

Tương tự, bà Nguyễn Thanh Ngân, Phó Trưởng ban Đầu tư và phát triển (Tập đoàn Dệt may Việt Nam), cung cấp số liệu, ngành dệt may toàn cầu đang tiêu thụ tới 79 tỷ m3 nước/năm; sản xuất mỗi chiếc áo T-shirt cần 2.700 lít nước, tương đương sức uống của người bình thường trong 2,5 năm.

Bà Ngân ví dụ thêm, trong trường hợp, 1m vải sản xuất ở Việt Nam thải 2kg khí nhà kính; 1m vải từ nước bạn chỉ thải 1,5kg thì phạm vi khách hàng của chúng ta sẽ hẹp lại. Nếu để các thị trường nhập khẩu chính như Mỹ, EU quay lưng, sẽ là vấn đề lớn. Lĩnh vực dệt may trong nước đang chịu áp lực lớn từ người tiêu dùng.

Từ những lý do trên, Ban tổ chức Texfuture Việt Nam 2023 mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp dệt may trong nước,quốc tế; giới chuyên gia, nhà khoa học; cơ quan quản lý Nhà nước; vùng nguyên liệu cùng liên kết, phát triển dệt may theo hướng bền vững.

“Việt Nam đã có sợi cây gai xanh, sợi dứa, tơ sen…, các loại sợi hoàn toàn từ thiên nhiên này xuất hiện cùng hơn 1.500 mẫu vải khác được trưng bày. Các bên liên quan nên cùng ngồi lại, hình thành hệ sinh thái có trách nhiệm, nhằm phát triển dệt may Việt Nam theo hướng tuần hoàn, xanh, chuyển đổi số”, đại diện Công ty CP Giải pháp Dệt may bền vững (STS) chia sẻ.